Квест для школьников в колледже крайпотребсоюза

В этом году колледж делает акцент в профориентационной работе на истории потребительской кооперации Приморского края, поскольку 2021-й в этом отношении выдался юбилейным: приморской кооперации исполняется 190 лет. Сам же колледж ведёт свою историю с 1962 года. Первоначально он назывался кооперативным техникумом. Занятия для первых студентов проводились в деревянных домиках лагеря «Спутник» в пригороде Владивостока, а преподавателям приходилось самим топить дровяные печи и жить непосредственно на месте работы.