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Квест для школьников в колледже крайпотребсоюза

27 апреля 2021, 00:23
Фото: Татьяна Полищук
Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза 28 апреля проведёт День открытых дверей для старшеклассников владивостокских школ. Тех, кто придёт познакомиться со специальностями колледжа, ждёт квест и небольшие призы в его финале.

Заместитель директора колледжа Анна Щигар рассказала, что ребята смогут сами выбирать траекторию своего перемещения по учебному заведению. Ведь по всему колледжу будет работать 10 площадок — по числу специальностей. На каждой после выполнения определённых несложных заданий или прохождения тестов школьникам будут выдавать наклейки для «обходного листа» — и те, кто соберёт полный комплект, получат сувенир на память.

В этом году колледж делает акцент в профориентационной работе на истории потребительской кооперации Приморского края, поскольку 2021-й в этом отношении выдался юбилейным: приморской кооперации исполняется 190 лет. Сам же колледж ведёт свою историю с 1962 года. Первоначально он назывался кооперативным техникумом. Занятия для первых студентов проводились в деревянных домиках лагеря «Спутник» в пригороде Владивостока, а преподавателям приходилось самим топить дровяные печи и жить непосредственно на месте работы.

Поначалу учебное заведение выпускало бухгалтеров, товароведов и технологов общепита. С годами перечень специальностей расширился, и сегодня колледж готовит менеджеров по продажам, специалистов гостиничного дела, системных администраторов и даже юристов. Ежегодно сюда поступает около 300 студентов.

Наталья БАРАНОВА.

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