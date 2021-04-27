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Поймали с поличным: в Хабаровском крае задержали расхитителей топлива

27 апреля 2021, 10:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Хищение высококачественного реактивного топлива пресечено в Хабаровском крае. Расследование вели сотрудники УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии и сотрудники службы безопасности нефтяной компании. Задержать расхитителей удалось на месте преступления.

По версии следствия, подозреваемые осуществили незаконное присоединение к технологическому трубопроводу и с помощью насоса сливали нефтепродукты в пластиковую цистерну, установленную в закрытом кузове грузового автомобиля. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых, а также размера ущерба, причиненного группе ННК.

По данному факту СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепродуктопровода). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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#Новости#Безопасность#Дальний Восток#Рынки
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