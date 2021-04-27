Поймали с поличным: в Хабаровском крае задержали расхитителей топлива

По версии следствия, подозреваемые осуществили незаконное присоединение к технологическому трубопроводу и с помощью насоса сливали нефтепродукты в пластиковую цистерну, установленную в закрытом кузове грузового автомобиля. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых, а также размера ущерба, причиненного группе ННК.