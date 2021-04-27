Школа «Управдом» заработает во Владивостоке уже в мае

«В последнее время через соцсети главы Владивостока и администрации города поступает много жалоб и нареканий на работу УК во Фрунзенском районе, именно поэтому первым выбран именно он. Но уроки обязательно пройдут во всех районах. График работы школы сейчас разрабатывается. Он будет опубликован в соцестях и СМИ», — рассказали специалисты ведомства.