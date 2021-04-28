«Альянс.HELP»: Ситуация с обманутыми дольщиками в Приморье лучше, чем в среднем по стране

«В Приморье с этой проблемой очень активно работает губернатор Олег Кожемяко. Все вопросы идут через Фонд поддержки обманутых дольщиков. Я полтора года входил в правление этого Фонда и знаю, что работа действительно постоянно идет, объекты достраиваются и их количество только уменьшается. Но это относится только к нашему региону», — сообщил председатель совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко.