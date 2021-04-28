zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экологично и безопасно: на ХНПЗ начался профилактический ремонт

28 апреля 2021, 02:55
Фото: ИК "Золотой Рог"
Группа ННК вкладывает значительные усилия в обновление основных фондов. Для того, чтобы безопасность и экологичность производства росла, на Хабаровском НПЗ регулярно проводят профилактический ремонт. Чтобы минимизировать неудобства клиентов, на всех АЗС Дальнего Востока сформирован необходимый запас топлива.

В период с апреля по май 2021 года будет реализован диагностический контроль работы оборудования, техническое обслуживание установок, а также проведен комплекс профилактических мероприятий.

Группой ННК вкладываются значительные усилия и ресурсы в обновление основных фондов, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность производства.

На период проведения регламентных работ Хабаровского НПЗ сбытовыми обществами, входящими в группу ННК, сформирован запас всех видов моторных топлив достаточный для обеспечения потребителей Дальнего востока через одноименную сеть АЗС.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых нефтеперерабатывающим заводов на территории Дальневосточного федерального округа с комплексом мощностей по переработке 5 млн. тонн нефти в год.

Материалы по теме
Рост цен на топливо в Приморье продолжаетсяС запасом: топлива на АЗС Хабаровского края и ЕАО хватит на 60 дней работыПоймали с поличным: в Хабаровском крае задержали расхитителей топлива
#Новости#Владивосток#Топливо#Хабаровск#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56