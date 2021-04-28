Экологично и безопасно: на ХНПЗ начался профилактический ремонт

Группа ННК вкладывает значительные усилия в обновление основных фондов. Для того, чтобы безопасность и экологичность производства росла, на Хабаровском НПЗ регулярно проводят профилактический ремонт. Чтобы минимизировать неудобства клиентов, на всех АЗС Дальнего Востока сформирован необходимый запас топлива.

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