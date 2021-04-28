Лучших военных полицейских ВВО выбирают во Владивостоке

Открытие профессиональных соревнований прошло на базе спортивного центра (морской и физической подготовки) ЦСКА во Владивостоке. На церемонии право поднять Государственный флаг России и флаг конкурса было предоставлено победителям прошлого года. Организаторы и главный судья соревнований пожелали участникам честной борьбы. Для гостей церемонии были проведены показательные выступления подразделения военной полиции по рукопашному бою, а военный оркестр исполнил музыкальные композиции.