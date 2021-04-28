Мэр Владивостока продолжит проверять работу управляющих компаний, пока на всех участках не будет порядка

С жителями дома № 51 на улице Калинина Олег Гуменюк уже встречался месяц назад. Тогда жители пожаловались на плохое качество дороги, которая находится неподалеку, на отсутствие тротуара и лестницы. Сейчас эти вопросы сдвинулись с мертвой точки — стоимость лестницы и тротуара уже посчитали и поставили в план работ.