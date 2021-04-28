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На майские праздники в детских садах Приморья будут работать дежурные группы

27 апреля 2021, 23:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Школы и детские сады Владивостока будут отдыхать во время майских праздников — в период с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы для детей, чьи родители будут вынуждены работать — такое решение сегодня принял глава города Олег Гуменюк.

Перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение сформирует самостоятельно. Руководителям детсадов рекомендовано сделать это заранее и сообщить родителям.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили, что учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.

Стоит отметить, указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» подписал президент Владимир Путин.

Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

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