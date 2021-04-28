На майские праздники в детских садах Приморья будут работать дежурные группы

Перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение сформирует самостоятельно. Руководителям детсадов рекомендовано сделать это заранее и сообщить родителям.
В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили, что учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.
Стоит отметить, указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» подписал президент Владимир Путин.
Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.