На майские праздники в детских садах Приморья будут работать дежурные группы

Школы и детские сады Владивостока будут отдыхать во время майских праздников — в период с 1 по 10 мая. С 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы для детей, чьи родители будут вынуждены работать — такое решение сегодня принял глава города Олег Гуменюк.

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