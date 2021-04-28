Россию и Индию свяжет остров Русский

Венкатеш Варма особо отметил перспективы расширения сотрудничества в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в различные страны около 300 тысяч студентов, из которых в Россию приезжает от 4 до 6 тысяч человек — в основном для обучения по медицинским специальностям. «Студенческий поток может быть увеличен до 25 тысяч человек — при условии появления на Дальнем Востоке образовательных программ в таких востребованных у молодежи областях, как IT, международное право и других сферах», — считает посол.