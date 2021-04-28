В Приморье производить мяса стали больше, а молока - меньше

На начало апреля 2021 года в крае в 1,5 раза возросло поголовье свиней, на 13% — птицы; при этом на 4% стало меньше крупного рогатого скота (из него коров — на 1%), овец и коз — на 6%. В результате на 1 апреля 2021 года в крае насчитывалось 60 тысяч голов крупного рогатого скота, из него 30 тысяч коров, 173 тысяч — свиней, 27 тысяч — овец и коз и 2077 тысяч голов птицы.