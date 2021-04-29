Павел Островский: Каждый имеет право на благоприятную среду

— Для Хасанского района ваше появление на территории стало полной неожиданностью и вызвало волну обсуждений. Все-таки хочется узнать, почему именно сейчас вы появились в районе?
— Начнем с того, что для Хасанского района я не такой уж и новый человек — у меня здесь много друзей и деловых контактов. И совершенно точно эти места не являются для меня незнакомой территорией. Значительная часть моей жизни связана с Хасаном в широком понимании. Появление мое здесь именно сейчас вызвано выдвижением в депутаты Законодательного Собрания по кругу № 7, в который входит Хасанский район. А этому в свою очередь предшествовала личная просьба губернатора края Олега Кожемяко, у которого есть стратегическое видение развития этой территории. В силу моего профессионального и жизненного опыта такое видение сформировалось и у меня. И оно во многом совпадает с позицией региональных властей, а мои компетенции и возможности как раз подходят для решения поставленных задач.
— Почему же ваш визит не сопровождается мощным пиаром?
— Это вопрос приоритетов: что важнее — пиар или работа? Я далек от роли свадебного генерала, приезжаю выстраивать работу на годы вперед, решать конкретные задачи, а не позировать на фоне местных пейзажей. Как я уже говорил, территория и, самое главное — люди, мне знакомы. И я знаю, что за годы они уже насмотрелись на таких пассажиров, которые использовали Хасанский район лишь в своих корыстных интересах. Поэтому мне даже в голову не приходило как-то публично освещать свои рабочие визиты в район. Еще раз повторюсь: я — не пассажир, который засветился пару раз и пропал на полгода. Если я работаю, то работаю.
— Ну, тогда самое время поведать жителям Хасанского района, что за человек Павел Островский — откуда он, кто по профессии и чем может быть полезен территории.
— Я коренной приморец, родился во Владивостоке, там же окончил школу, после которой поступил в Дальневосточное высшее инженерное морское училище. Пока получал высшее образование, успел отслужить в армии — был такой период — с 1985 по 1988 год, когда в обязательном порядке призывали всех, даже студентов, в том числе курсантов. Меня призвали с третьего курса. Два года отслужил, восстановился и продолжил обучение. В 1991 году получил диплом инженера-судомеханика. По распределению попал на работу в Приморское морское пароходство. Но проработал там совсем недолго. Это были как раз те времена, когда мы в один прекрасный день уснули в СССР, а проснулись в России. Наступила эпоха рыночной экономики, и я ушел в коммерческую сферу, открыл бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью. Будучи руководителем компании, наработал серьезный опыт в области управления логистикой, в том числе в сфере морских перевозок. И такие мои компетенции оказались востребованными государством — в 2000 году мне предложили возглавить Государственную администрацию Владивостокского морского рыбного порта. Так я попал в структуру Госкомрыболовства и шесть лет — с 2002 по 2008 — занимал должность капитана порта. В 2008 году произошло объединение госадминистраций торгового и рыбного портов, и я автоматически перешел на службу во ФГУП «Росморпорт». Был заместителем директора Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт», исполнял обязанности директора, но большую часть времени трудился замом директора по экономике и финансам — это мой профиль. Параллельно получил второе высшее образование — в 2006 году окончил Дальневосточный государственный рыбохозяйственный институт по специальности «Судовождение». Занимался научной работой, защитил диссертацию на тему: «Рациональное использование потенциала рыбных портов на примере Приморского края», получил степень кандидата экономических наук. Эта работа, кстати, несмотря на то что была написала почти 15 лет назад, и сегодня не потеряла актуальности. Многие вещи можно брать и внедрять хоть сейчас.
— Вас и сейчас связывают с «Росморпортом». Так ли это?
— Безусловно, я связан с этой структурой, поскольку много лет в ней проработал. А в этом деле, как и во многих других профессиональных сферах, бывших не бывает. Для меня отрадно, что мой опыт снова оказался, как бы пафосно это ни звучало, нужен Родине. Глава региона во мне увидел человека, который способен грамотно и эффективно отстаивать интересы жителей Хасанского района в силу его экономической специфики. И я к этому готов — у меня действительно есть знания, возможности, силы и энергия для этой работы.
— Вы упомянули, что значительная часть вашей жизни связана с Хасанским районом.
— Это, можно сказать, места моего детства. Я серьезно занимался греблей, и каждое лето проводил в спортивном лагере «Водник» в бухте Миноноска. Практически вырос здесь. Это были 80-е годы, и я очень хорошо помню Хасанский район того времени — периода его экономического расцвета и одновременно экологического благополучия. Я до сих люблю здесь бывать — отдыхать, приезжать по работе. До сих пор наведываюсь в бухту Миноноска, хотя от того, какой она была в моем детстве, мало что осталось — березка, яблонька да старая скамейка. Тем не менее, хочется только самого лучшего для этих замечательных мест и людей, которые их населяют.
— Насколько вы знакомы с тем, что происходит сегодня в Хасанском районе? Какие ключевые проблемы территории вы бы обозначили, и есть ли у вас видение их решения?
— Что касается главных проблем территории, я бы в первую очередь выделил неразвитость инфраструктуры — коммунальной, бытовой, социальной, дорожной и так далее. Устаревшие электрические сети, нехватка мощностей, люди в некоторых поселениях до сих пор регулярно остаются без электричества. Слаборазвитая дорожная сеть. Стратегический с точки зрения экономики объект — пункт пропуска на российско-китайской границе — до сих пор в удручающем состоянии. Ну и вторая проблема, которая на самом деле первична, это отсутствие инвестиций. Создание комфортной современной инфраструктуры требует серьезных затрат. А для этого территории нужны инвесторы, ведь это и наполнение бюджета, и рабочие места, и прямые вложения в благоустройство и социальную сферу. Парадокс Хасанского района в том, что это, пожалуй, самая перспективная территория Приморья, но при этом одна из самых неразвитых. Да, есть специфика, есть сложности, но все решаемо при грамотном подходе.
— Вы верно отметили, что Хасанскому району нужны инвестиции. При этом инвестпроекты связаны с развитием промышленного производства, и местные жители воспринимают их очень настороженно, опасаясь вреда экологии. Как вы считаете, что важнее: привлекать деньги на развитие территории или сохранить жемчужину Приморья в первозданном виде?
— Я уверен, что современный уровень развития технологий дает возможность одновременно и развивать промышленность, и сохранять окружающую среду чистой. Краеугольный камень — это баланс между экономикой и экологией. Вот главный ключ к развитию Хасанского района. Этот баланс необходимо найти и соблюдать. У меня есть абсолютно четкое понимание того, как его достичь — я знаю, как подобные вопросы решаются в зарубежных странах. Но тут мне хотелось бы отметить одну важную вещь. В вопросах экологии начинать надо с малого, и в первую очередь с себя. Отстаивать право Хасанского района называться жемчужиной Приморья необходимо не только на словах, но и на деле — не бросая мусор из окна автомобиля или автобуса, не оставляя пластиковые пакеты с отходами после себя на пляже. Почему-то люди боятся какого-то промышленного загрязнения от предприятий, которые пока существуют только на бумаге, но не осознают, что бытовые отходы уже сегодня наносят природе непоправимый урон. И я глубоко убежден, что в первую очередь нужно воспитывать в обществе культуру экологичного отношения к своей среде обитания. Поэтому я за воспитание правильных ценностей с одной стороны и за жесткий контроль — с другой. Причем, контроль должен быть в равной мере строгим в отношении как физических, так и юридических лиц. И обычный гражданин, будь то местный житель или турист, и директор предприятия должны понимать, что за загрязнение окружающей среды будут неотвратимые последствия со стороны закона сообразно масштабу нанесенного ущерба.
— Принято считать, что в Хасанском районе сложно чего-то добиться без налаженных конструктивных взаимодействий с органами власти различных уровней и другими силами, действующими на территории, так называемыми «местными элитами»? Как у вас обстоят дела с этим? И вообще согласны ли вы с подобной точкой зрения?
— Не очень люблю слово «элиты», но вопрос понятен. Поскольку в Хасанском районе я все же человек не новый, хоть и не публичный, контакт с муниципальными властями у меня налажен, есть понимание конструктивных взаимодействий. Есть диалог также и с представителями бизнеса, в том числе относящегося к региональным и федеральным структурам. При этом, что важно, я все-таки человек со стороны, так сказать, не отягощенный какими-то личными интересами в Хасанском районе и не вовлеченный в происходящие здесь сегодня процессы. Я оцениваю ситуацию объективно, глазами профессионала, смотрю на нее с точки зрения развития, здравого смысла и тех задач, которые ставит губернатор Олег Кожемяко. А это как раз то, что, пожалуй, сегодня особенно необходимо Хасанскому району, который последние годы варится в собственном соку.