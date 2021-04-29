Во Владивостоке стартовали съемки видеоролика о Приморье

Специальный проект Фонда Росконгресс «Регионы России» реализован в формате трэвел-блога. Видеоролики о регионах демонстрируют достижения российских предприятий, новые продукты и сервисы, инновационные решения, представляют уникальные возможности городов и отраслей. Проект способствует продвижению туристического, культурного, экономического и промышленного потенциала регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, росту внимания к проектам на местах со стороны российской и зарубежной аудитории. Материалы распространяются в социальных сетях: YouTube-канале «Регионы России», Instagram и Telegram, на информационных ресурсах Фонда Росконгресс, в партнерской сети, на площадках региональных СМИ.