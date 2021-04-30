Глава Владивостока и общественные наблюдатели проверили ход ремонта дорог в городе

Стоит отметить, что тёплая погода в этом году позволила начать ремонт гораздо раньше — ещё в начале апреля. Ремонтные работы на участках идут и днём, и ночью.
Так, в тёмное время суток, чтобы не создавать помех движению транспорта, идёт ремонт на участке дороги по проспекту 100-летия Владивостока в районе остановки «Постышева».
«Работы ведет муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“. Прошедший несколько дней назад дождь немного изменил планы, но сейчас ремонт продолжается и завершится уже к выходным», — сообщил замначальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.
Также, работы идут на улице Южно-Уральской — здесь рабочие нарезают дорожные карты, необходимые для ремонта полотна, после чего специалисты приступят к асфальтированию.
«Аналогичные работы уже провели на улицах Колесника и Фирсова. Это важные дороги, которые, по сути, связывают два крупных микрорайона — 100-летия и БАМа. При этом нарезаем не только откровенно разрушенные участки дорожного полотна, но и потенциально опасные, подверженные разрушению», — доложил главе города Юрий Трунов.
Кроме укладки асфальта, во Владивостоке продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. В будние дни дороги благоустроили в центре, а далее в планах у специалистов — все пять районов краевого центра.
«Прошу специалистов муниципального дорожного предприятия и подрядных организаций делать всё так, чтобы были довольны люди. Брак в такой важной работе, как ремонт дорожного полотна и содержание его в должном состоянии, недопустим. Жители и гости Владивостока должны иметь возможность ездить по безопасным и комфортным дорогам. Со своей стороны, мы намерены внимательно контролировать работы и жестко пресекать все попытки уйти от нормативов», — отметил мэр по итогам проверки.
Днём работу городских служб контролируют общественники, вместе с сотрудниками администрации — наблюдатели проверили, как идут работы по улицам Окатовой, Харьковской, Ладыгина и Ватутина.
«Ход ремонта дорог уже не первый год мы контролируем и совместно с общественными наблюдателями. Они задают вопросы по объёмам работ, границам ремонтируемых участков, технологиям и многому другому. В ходе объездов поступают, конечно же, замечания и предложения по дополнительным работам. Там, где это возможно выполнить в рамках существующего контракта, делаем сразу. Другие пожелания также учитываются и включаются в дальнейшие планы работ», — рассказал заместитель главы управления дорог и благоустройства городской администрации.
В 2021 году под общественный контроль попадает, в первую очередь, ремонт дорог. Они проводятся по улицам Ладыгина, Окатовой, Харьковскаой, Бородинской, Адмирала Захарова, Посьетской и на участке дороги Ватутина — Нейбута.
Общественники также проинспектируют благоустройство парков, скверов, строительство детских садов, школ и других объектов.
«Мы контролируем работы, проводимые в городе в рамках различных проектов и программ. Это и ремонт дорог, и строительство детских садов, реконструкция скверов, парков и т. д. Общественные наблюдатели — это глас народа», — рассказал общественный наблюдатель Роман Курлов.
Стоит отметить, что благодаря реализации национального проекта «БКД» во Владивостоке проводится комплексный ремонт дорог, тротуаров, автобусных остановок, лестниц и подпорных стен, сетей ливневой канализации, установку новых люков и решёток на сетях инженерных коммуникаций, монтаж дорожного ограждения и другие работы.