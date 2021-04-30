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Губернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границу

30 апреля 2021, 01:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
«Выездной сбор» для туристов, выезжающих отдыхать за рубеж, предложил ввести губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает РБК.
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Налоги

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заявил Кожемяко.

По последним данным, россияне вывозят за рубеж около 36 миллиардов долларов в год.

При этом, как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, губернатор Приморья ранее уже выступал с подобной инициативой. По его словам, средства от «выездного сбора» можно будет использовать для привлечения средств на реализацию туристического нацпроекта.

Правительство пока не рассматривает введение подобных платежей в стране.

Стоит отметить, что в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает, что к 2030 году количество внутренних туристических поездок по России увеличится примерно в 2,2 раза — с 65 до 140 миллионов.

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