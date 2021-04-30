Медиков ТОФ наградили за борьбу с коронавирусом и выполнение спецзадач

По указу Президента Российской Федерации высокой Государственной наградой отмечен личный вклад офицера в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Командующий флотом поздравил Марину Ивановну с заслуженной наградой и поблагодарил её, а также весь коллектив госпиталя, за образцовое выполнение врачебного долга.