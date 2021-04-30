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Медиков ТОФ наградили за борьбу с коронавирусом и выполнение спецзадач

30 апреля 2021, 05:58
Фото: сайт Минобороны
Командующий ТОФ Сергей Авакянц вручил орден Пирогова Марине Егоровой
В клубе главного госпиталя ТОФ во Владивостоке командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в торжественной обстановке вручил орден Пирогова начальнику инфекционного отделения флотского госпиталя подполковнику медицинской службы Марине Егоровой, сообщает пресс-служба ВВО.

По указу Президента Российской Федерации высокой Государственной наградой отмечен личный вклад офицера в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Командующий флотом поздравил Марину Ивановну с заслуженной наградой и поблагодарил её, а также весь коллектив госпиталя, за образцовое выполнение врачебного долга.

Указом Президента Российской Федерации медалью «За спасение погибавших» награжден старший ординатор хирургического отделения Главного госпиталя ТОФ (город Фокино) капитан Александр Аринушкин. Госнаграды офицер удостоен за мужество, проявленное в период выполнение специальных задач.

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