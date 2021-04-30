На майских праздниках жители Приморья могут привиться от COVID-19

Пройти вакцинацию от коронавируса приморцы смогут в пунктах вакцинации в предстоящие праздничные дни. Исключение составят два воскресенья: 2 и 9 мая. Записаться на прививку можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале Госуслуги. О необходимости максимального охвата населения иммунизацией заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на селекторном совещании с органами исполнительной власти и главами муниципалитетов в пятницу, 30 апреля, ссобщает пресс-служба правительства Приморья.