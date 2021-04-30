Рособрнадзор перенес дополнительный срок для итогового сочинения

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов она увеличена на 1,5 часа, они также вправе выбрать вместо сочинения изложение. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, изложения – не менее 200 слов.