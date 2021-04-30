Степан Самохин: «Масштабную модернизацию электрических сетей мы ведем за счет частных инвестиций»

Однако Приморский край может похвастаться уникальным примером — относительно небольшая частная группа энергокомпаний, начавшая деятельность всего пять лет назад, сумела твёрдо встать на ноги и добиться значительных успехов за короткий срок. О формуле успеха предприятия, текущих задачах, стратегических целях, а также об актуальных проблемах отрасли мы поговорили с представителем ООО «Артёмовская электросетевая компания» Степаном Самохиным.
— Степан Михайлович, «Артёмовская электросетевая компания» вышла на рынок в 2016 году, приняв в наследство крайне обветшалое электрохозяйство Артёмовского городского округа. Компания полностью частная, не имеющая бюджетного финансирования и крупных материнских структур за спиной. Между тем, АЭСК динамично развивается и ее сегодня все чаще приводят в пример другим участникам рынка. Что составляет формулу успеха компании?
— Я бы назвал два основных фактора. Первый — профессиональная команда. Мы подбирали её очень тщательно, приглашали людей со всего Дальнего Востока.
Второй фактор — наша бизнес-модель. Нам удалось создать самодостаточную систему. Она представляет собой группу компаний, которая включает несколько сетевых организаций, обеспечивающих подачу электроэнергии потребителям Артёма, Дальнереченска, Находки, Фокино, еще ряда муниципальных образований, а также собственное производство. Мы тут ничего принципиально нового не выдумали — это советская модель энергетики, которая была полностью замкнутой. У энергокомпаний всё было своё, начиная от непосредственно инфраструктуры и производственной базы, заканчивая непрофильными активами, которые обеспечивали так называемый социальный пакет для персонала. Это профилактории, детские лагеря, и даже колхозы, которые кормили работников.
Мы идём по такому же пути. Уже сегодня наличие собственного производства в Приморье даёт нам серьезное преимущество. Кстати, именно оно помогло нам справиться с последствиями ледяного дождя в относительно короткие сроки, ведь все необходимые для ремонта обрушенных сетей материалы были
у нас на складах, нам не нужно было ничего заказывать и ждать, как другим компаниям.
— Практика реализации масштабных проектов модернизации инфраструктуры за счёт собственных средств, которую демонстрирует АЭСК, уникальна для приморской энергетики. Расскажите об этих проектах?
Действительно, мы стали одним из первых предприятий отрасли, отреагировавших на поручение Юрия Трутнева и Олега Кожемяко о модернизации инфраструктуры после ледяного дождя.
В феврале 2021 года мы приняли новую долгосрочную инвестиционную программу на 2022–2026 годы. Объем инвестиций составляет 240 миллионов рублей. Одно из основных направлений — восстановление сетей 0,23кВ в линии 0,4кВ в частном секторе Артёмовского городского округа. Параллельно будем работать над реконструкцией сетей 6 кВ с заменой кабельно-проводниковой продукции на максимальное сечение для пропуска дополнительной мощности и строительство новых понижающих подстанций 0,4/6 кВ в центрах нагрузок.
Предстоящий четырёхлетний инвестиционный цикл — это не начало, а продолжение масштабной работы по модернизации электросетевого хозяйства, которую мы начали в еще 2017 году. Тут стоит отметить, что в 2016 году, когда мы вышли на рынок, нам досталась инфраструктура, находящаяся в состоянии предельного износа. Ее ресурс был выработан на 95 процентов. Фактические потери при передаче электроэнергии через объекты электросетевого хозяйства в зимнее время доходили до 35 процентов.
Первым делом мы разработали и утвердили инвестпрограмму на 2017–2021 годы. В этом году мы полностью завершаем все предусмотренные ею мероприятия. В обновление инфраструктуры за этот период вложено порядка 200 миллионов рублей. Построено свыше 67 километров линий электропередач (ЛЭП) 6/04кВ, более 16 километров ЛЭП-6кВ, в том числе 612 опор, более 50 километров ЛЭП-0,4кВ, в том числе 1690 опор, введено в эксплуатацию в общей сложности 82 комплексных, распределительных и столбовых подстанций суммарной мощностью трансформаторов 24,2 МВА.
Кроме того, в четвертом квартале текущего года мы завершаем работу над крупным объектом — электросетевым комплексом, который включает в себя новую распределительную подстанцию в районе улицы Концевая, 25 в Артёме максимальной мощностью 12,3 мВт и порядка 14 километров линий электропередач. Подстанция строится в удалении от жилого массива, что позволит максимально комфортно эксплуатировать ее, не причиняя неудобств горожанам. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит разгрузить существующие линии электропередач, повысить оперативность переключений в случае возникновения аварийных ситуаций.
— Где берёте ресурсы на все эти работы, ведь речь идёт об огромных вложениях?
— Сугубо частные инвестиции. И вы правы, в этом наш пример действительно уникален, как минимум в масштабах нашего региона. Основной инвестор данного проекта — Анатолий Козицкий, учредитель ООО «Уссурийский авторемонтный завод». На базе этого предприятия создан ряд производственных цехов, выпускающих продукцию для электросетевого хозяйства — кабели, опоры, подстанции, металлоконструкции и многое другое. Еще раз подчеркну, мы проводим все работы на собственные средства, никоим образом не перекладывая эти затраты на плечи потребителей или на бюджет. Проще говоря, эти расходы не будут включены в тариф. Не претендуем мы и на бюджетное софинансирование. Именно эти два механизма обычно используют энергокомпании при реализации программ модернизации. Ну, а мы идём другим путём, рассчитывая только на свои возможности.
— В этом месте хочется недоверчиво спросить, а так разве бывает?
— Бывает. В России пока, к сожалению, не так часто, но бывает, и наш пример — тому доказательство. Реализуя масштабную программу модернизации, мы развиваем нашу группу компаний — собственное производство с одной стороны, инфраструктуру электрических сетей — с другой. Это даёт синергетический эффект. Вкладывая средства сегодня, мы получаем значительное сокращение издержек и новые технологические присоединения завтра. Да, это долгосрочные инвестиции, срок окупаемости которых начинается от 10 лет. И мы спокойно относимся к этому, мы готовы, потому что понимаем экономику таких длинных вложений, знаем, как с этим работать.
— Последний год мы прожили в режиме пандемии и связанных с ней жестких ограничений. Наверняка компании пришлось вдвойне тяжело, ведь на собственные трудности наложились еще проблемы ваших потребителей, многие из которых оказались в ситуации значительного снижения платежеспособности. По прошествии года можете оценить, как компания прошла этот сложный период? Пришлось ли что-то менять в работе?
— Как только вся эта история началась, мы пошли навстречу частным потребителям. С апреля прошлого года у нас действовал мораторий на любые отключения электроэнергии. Мы понимали, что это грозит накоплением дебиторской задолженности, но такова была принципиальная позиция по поддержке населения в той ситуации. Мораторий истек 31 декабря прошлого года, и в январе мы вернулись к жизни в обычном «доковидном» режиме.
Однако многие потребители настолько привыкли за это время, что можно не платить, и тебе ничего за это не будет, что в январе количество отключений превысило средние показатели. Хочу отметить, что среди должников в основном оказались не те, у кого действительно тяжелое материальное положение, а те, кто попросту решил воспользоваться ситуацией, чтобы сэкономить. Что показательно, представители наиболее незащищённых слоёв населения, подавляющее большинство пенсионеров — исправные плательщики.
Кроме того, пандемия сказалась и на сроках реализации программы реконструкции сетей. Большинство работ связано с отключениями электроэнергии. В ситуации, когда люди сидели на самоизоляции, работали удаленно, дети были на дистанционном обучении, мы не могли отключать потребителей. Большой пласт работ пришлось поставить на паузу вплоть до конца августа. Сейчас мы наверстываем упущенные сроки.
— Серьёзным испытанием стал для всей энергетической отрасли Приморья и ледяной дождь в конце ноября прошлого года. Вы уже упомянули о том, что АЭСК справившись с последствиями стихии в максимально сжатые сроки, которые были возможны в той ситуации. Этот пример можно рассматривать в качестве успешного антикризисного кейса. Расскажите, что было предпринято для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям Артемовского городского округа.
— Объем разрушений и повреждений действительно был беспрецедентным. Без электричества в Артёме остались 500 многоквартирных и более 8 тысяч частных домов. Сильный ветер и оледенение привели к обрыву порядка 100 километров сетей, было сломано 14 бетонных опор высоковольтных линий и 45 опор деревянных и бетонных низковольтных линий, порвано 12 километров провода по частному сектору.
Специалисты АЭСК вели восстановительные работы круглосуточно. Менеджменту компании удалось оперативно привлечь специализированных подрядчиков в качестве дополнительных сил для устранения аварий — уже на второй день в помощь нашему персоналу вышло семь дополнительных бригад.
Ну и, конечно, сыграла роль собственная материальная база — наш производитель «Уссурийский АРЗ» оперативно обеспечил аварийные бригады всем необходимым материалом и оборудованием.
В итоге питание всех высоковольтных линий было восстановлено в течение 3 дней, в течение четырех дней были запитаны социальные объекты — котельные, школы, детские сады, магазины.
— В этом году АЭСК завершает мероприятия инвестпрограммы 2017–2021 годов, а уже со следующего начинает новый четырехлетний инвестиционный цикл. Переходя от одного этапа к другому, можно ли сказать, что какие-то проблемы остались в прошлом? И наоборот, появились ли новые цели и приоритеты?
Приоритеты и задачи остались прежними — реконструкция сетей, направленная на повышение надежности электроснабжения. Это в первую очередь работа с сетями низкого напряжения, которые непосредственно питают потребителей, затем поэтапный переход к работе с сетями высокого напряжения.
Из вопросов, которые удалось решить, хочу в первую очередь отметить повышение уровня сервиса. Мы сделали процедуру технологического присоединения максимально простой и доступной. Она полностью автоматизирована, не нужно никуда идти, всё делается через личный кабинет. Все оформляется максимально оперативно, так же оперативно в случае наличия технической возможности проводится подключение. Удобство сервиса уже отметили многие новые потребители в Артёме.
Что касается проблем, то главной из них была и остаётся проблема дефицита мощностей. Из всех муниципалитетов Приморского края для Артёмовского городского округа она особенно актуальна в силу того, что эта территория как часть Владивостокской агломерации стремительно развивается, застраивается. Частный сектор растёт рекордными темпами.
Мы со своей стороны активно инвестируем в модернизацию электросетей, и готовы инвестировать еще больше, если у нас будут новые мощности.
Ну, а одна из больших целей на ближайшие пять лет — замкнуть управление всеми нашими сетями на единую диспетчерскую. Мы уже приступили к строительству ее здания. Те условия, в которых сетевые компании работают сегодня, это энергетика вчерашнего дня. Современная энергетика предполагает совершенно другой уровень автоматизации процессов. Система, в которой диспетчер в моменте видит любые в сбои и может оперативно переключить на резервные источники, в разы повышает надёжность электроснабжения. Ну, а надежная энергетика — залог всего дальнейшего экономического развития.
Алина КАРИМОВА.