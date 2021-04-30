В Приморье женщина лишилась жизни из-за врачебной ошибки

Как сообщает приморская прокуратура, Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).
СВ ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2019 года ночью бригадой скорой в приемный покой больницы для оказания экстренной медицинской помощи доставлена потерпевшая с жалобами на резкие боли в области живота.
Хирург находился на суточном дежурстве и провел поверхностный осмотр потерпевшей. При наличии явных отклонений анализов крови, указывающих на тяжелое состояние и внутреннее кровотечение, он не предпринял мер для лечения женщины, не вызвал врачей клинических профилей, а выписал потерпевшую домой. В эту же ночь потерпевшая скончалась.
«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Приговор не вступил в законную силу.