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В Приморье женщина лишилась жизни из-за врачебной ошибки

30 апреля 2021, 07:35
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Хирург находился на суточном дежурстве и провел поверхностный осмотр потерпевшей

Как сообщает приморская прокуратура, Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

СВ ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2019 года ночью бригадой скорой в приемный покой больницы для оказания экстренной медицинской помощи доставлена потерпевшая с жалобами на резкие боли в области живота.

Хирург находился на суточном дежурстве и провел поверхностный осмотр потерпевшей. При наличии явных отклонений анализов крови, указывающих на тяжелое состояние и внутреннее кровотечение, он не предпринял мер для лечения женщины, не вызвал врачей клинических профилей, а выписал потерпевшую домой. В эту же ночь потерпевшая скончалась.

«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

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