Врачи Японии и Дальнего Востока обменяются опытом борьбы с эпидемиями во время международного форума

«Охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заново поднимает вопросы международного сотрудничества в таких областях медицины, как инфекционные болезни, борьба с ними и их профилактика. Россия и Япония не составляют исключение. Есть надежда, что японо-российское медицинское сотрудничество на Дальнем Востоке России с акцентом на профилактическую медицину внесет вклад в развитие здравоохранения в регионе в целом», — отметили в ведомстве.