1 и 2 мая во Владивостоке отремонтируют дороги на улицах Толстого, Нижнепортовой, Днепровской, Ильичева, Южно-Уральской

Специалисты также добавили, что продолжится и ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы будут вестись на Окатовой, Харьковской, Ладыгина, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова. Помимо этого, за счёт городского бюджета и субсидий ремонт проводят на Тобольской, Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на Жигура), Стрелковой, Садгородской и Свердлова (от остановки общественного транспорта «Садгород» до остановки общественного транспорта «Свердлова).