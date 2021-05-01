1 и 2 мая во Владивостоке отремонтируют дороги на улицах Толстого, Нижнепортовой, Днепровской, Ильичева, Южно-Уральской

«Восстановительным ремонтом повреждённых участков дорог в городе заняты пять подрядных коммерческих организаций и муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“. Работы проводят как в дневное, так и в ночное время», — прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.
Специалисты также добавили, что продолжится и ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы будут вестись на Окатовой, Харьковской, Ладыгина, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова. Помимо этого, за счёт городского бюджета и субсидий ремонт проводят на Тобольской, Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на Жигура), Стрелковой, Садгородской и Свердлова (от остановки общественного транспорта «Садгород» до остановки общественного транспорта «Свердлова).
Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.