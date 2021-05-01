Старт состоялся: Роза Чемерис побывала в Хасанском районе и получила наказы жителей

Молодая команда и стремление сделать предварительное голосование конкурентным, важным для людей и интересным им — об этом говорила политик на встрече с жителями района. Роза Чемерис отметила, что для нее важно, чтобы молодежь не покидала Приморье. А это возможно только в том случае, если будут созданы понятные перспективы: хорошая работа, высокие зарплаты, уверенность в завтрашнем дне. И добиться воплощения в жизнь всех этих запросов от молодежи намерена кандидат на праймериз Роза Чемерис.