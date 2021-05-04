А не послать ли нам гонца?

Как в Приморье появилась почта? Ответ на непраздный вопрос жители региона могут получить на новой экскурсии. Пройти по знаковым для приморской почты местам и послушать рассказ гида стало возможным в апреле 2021 года. Именно тогда приморские почтмейстеры решили рассказать о своей истории. Чуть больше 158 лет назад между Владивостоком и Хабаровском было официально разрешено почтовое сообщение. Дата значимая для обеих дальневосточных столиц.
Основание крепости Владивосток в 1860 году поставило перед форпостом логичный вопрос – необходимость почтового сообщения. На военный флот легла основная обязанность доставки корреспонденции. Однако связь между военными тогда постами необходима была и по суше. В 60-е годы XIX века примеры доставки донесений можно сравнить с подвигом: наш край в то время был дикий и неизведанный. Но уже через полгода после основания поста Владивосток, в декабре 1860-го, командиру корвета "Гридень" Густаву Христофоровичу Эгершельду понадобилось отправить донесение в Николаевск-на-Амуре. Идти надо было на тот момент в сторону самого близкого к Владивостоку поста Турий Рог на озеро Ханка (сегодня по трассам туда из приморской столицы ехать 270 км). Естественно, никаких дорог, ведущих к порту Мэй, как тогда именовалась бухта Золотой Рог, не существовало. Лишь группа русского офицера-лесничего штабс-капитана Алексея Будищева прошла этим путем с севера. Впервые не со стороны моря. На момент новой экспедиции все вешки и метки уже исчезли, и новой группе добровольцев пришлось продвигаться самостоятельно.
Идя по Ханкайской долине, солдаты выбрались к китайской фанзе, где их смогли принять на постой, сориентировали по дороге на другие фанзы. А уже по притоку от Уссури через Сунгачи шла почта по водным артериям, таким образом военные добрались до Николаевска. Впоследствии Евгений Степанович Бурачек как первый глава поста Владивосток постановил закрепить этот маршрут. Так в Приморье сложилась своеобразная система, где функцию ямских станций у нас играли китайские фанзы. Именно Евгений Бурачек первым написал прошение об оформлении почтового сообщения между Владивостоком и Хабаровкой (ныне Хабаровск). И уже через два с половиной года оно было разрешено официально. Хотя о строгой периодичности такой связи можно было говорить тогда лишь условно: зимой корреспонденция приходила раз в месяц, летом - два раза в месяц. В межсезонье и того больше, начиналось великое почтостояние: распутица не давала передвигаться даже верхом. В это время дорога до Суйфунского поста (Раздольного) занимала 14 дней в обе стороны.
Порт Владивосток рос, и понадобилось здание стационарной почты, долгое время почтовый пост в нашем городе располагался на первом этаже личного дома одного из горожан. Со временем стал подниматься вопрос о выделении собственного здания для почтового отделения, городские власти построили здание на сваях по адресу Светланская, 34 (сегодня этот адрес отсутствует), в районе нынешнего ГУМа. И уже позднее во Владивостоке появилось деревянное здание почтамта у знакомой сегодня всем горожанам сопки Алексеевская.
История этого места не банальна. До того, как здесь появилось почтовое отделение, сопку называли Садомской, подобным образом местные жители именовали и переулок. Владивосток - портовый город, моральные устои здесь хромали, приплывшие моряки находили утешение в объятиях портовых куртизанок. И только благодаря тому, что здесь был построен Почтамт, культурные акценты сместились, переулок и сопку стали также именовать Почтовыми. Почтовые ящики стали появляться в значимых местах Владивостока, один из них на гостинице «Тихий океан», напротив гостиницы «Версаль».
Любопытно, что наличие почтовых ящиков не всегда обеспечивало отправку писем вовремя, граждане старались по-прежнему отправить весточку с оказией. Это очень хорошо описано в письмах американки Элеоноры Прей: на подводе по льду тогда застывавшей бухты "Золотой Рог" она с супругом Фредериком мчалась, дабы догнать пароход "Кострома" и закинуть на палубу письмо.
В конце 1880-х годов во Владивостоке встал вопрос о строительстве полноценного почтового отделения. Это здание до сих пор радует своей красотой горожан и гостей порта на улице Светланской. Неизгладимое впечатление здание Почтамта произвело и на цесаревича Николая Александрович. Будущий император в 1891 году во время губернаторского приема во Владивостоке в знак своего восхищения вручил архитектору здания Александру Андреевичу Гвоздиовскому кольцо с рубином и николаевским вензелем.
Сегодня фото известного архитектора и самой известной любительницы эпистолярного жанра – Элеоноры Прей, написавшей и отправившей из Владивостока сотни писем, украшают подарочные открытки, изготовленные специально Почтой России для столь знаменательной даты – возникновения официального почтового сообщения из Владивостока. Отправить их и пожелать всего самого доброго своим родственникам и друзьям вы сможете из любого отделения Владивостока.
А услышать захватывающую экскурсию о самоотверженности первых почтовых вестовых, проворности Владивостокских почтовых голубей, узнать, как меняли голубей мальчишки с Первой Речки, вы можете самостоятельно. Экскурсию собираются проводить каждую субботу. Приходите сами, приводите детей. Откройте для себя новый почтовый Владивосток.
Юрий РОГОВ.