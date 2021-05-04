Десять тысяч кедров высадят во Владивостоке

Для участников мероприятия подготовлена специальная развлекательная программа и угощения — пирожки и горячий чай.
С инициативой провести мероприятие выступил фонд поддержки гражданских инициатив «Русь», в администрации Владивостока поддержали идею. Акции пройдут в районе улицы Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ.
Присоединиться к высадке кедра может любой желающий. Уже известно, что о своем желании принять участие заявили представители общественных и коммерческих организаций, волонтёры.
По словам организаторов, «зелёные» акции проходят во Владивостоке с 2012 года — за это время в приморской столице высадили более 15 тысяч кедров. В 2021 году проект реализуют при поддержке президентских грантов.
«Кедр — это уникальный дар природы, который почти исчез во Владивостоке. Еще не так давно полуостров Муравьева-Амурского, где раскинулся Владивосток, был покрыт кедрово-широколиственными лесами. Со временем город развивался, превращался в мегаполис, и естественный лес уступил место каменным джунглям. Сейчас город находится на одном из последних мест по количеству зеленых насаждений. Наша миссия — вернуть кедры дальневосточной столице», — говорится в сообщении на официальном сайте проекта.
По словам специалистов, ежегодно активисты фонда и горожане высаживают от 500 до 3000 саженцев в самых разных уголках Приморского края. А на Русском острове высадка деревьев пройдёт уже не в первый раз — год назад активисты за один день создали здесь кедровую рощу.
«Высаживаем кедр в надежде, что наши дети отведают орешков с этих деревьев, ареал которых, к сожалению, сокращается. Остров Русский выбрали по нескольким причинам. Хотелось бы, чтобы наш город зеленел, чтобы были места для прогулок. Немаловажная причина — пригодная почва и отсутствие палов на острове. Ежегодно сотни тысяч гектаров молодых деревьев сгорают, в том числе и кедровая поросль. Но всё же приживаемость высаженных активистами саженцев велика, и приятно через несколько лет наблюдать за подросшими кедрами», — рассказал руководитель фонда «Русь» Дмитрий Царёв.
Эксперты отмечают, что при продолжении активной работы, а также при взаимодействии и поддержке властей, вернуть дальневосточный кедр в регион полноценно удастся минимум через 30 лет.
И для этого необходима помощь каждого неравнодушного гражданина.
Отметим, что 15 мая высадка кедров пройдёт на улице Русской, 94а, а 16 мая — на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ.
Начало акций в 12 часов, к участию приглашаются все желающие.
По всем вопросам, связанным с проведением акции, можно обратиться в директ аккаунтов @adm_vlc или @den_kedra в сети Instagram.