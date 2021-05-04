«ДВ гектар»: Землю — в дело

В феврале 2021 года участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участки более трех лет назад, отчитались об использовании земли — они подали 10434 декларации, из них в Приморье — 2,2 тысячи деклараций. В Приморье специалисты Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) отмечают высокую фермерскую активность — здесь сельское хозяйство задекларировали около половины (48%) направивших отчет об использовании земли. В 2020 году обладателями «дальневосточного гектара» на территории Приморского края стали 1618 человек. Почти 88% — жители региона.