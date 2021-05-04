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Громкое заявление

4 мая 2021, 06:53
Фото: Алиса Сухарева
Роза Чемерис открыла штаб и запустила автопробег
Сюжет
Выборы

Участник праймериз «Единой России» Роза Чемерис свою кампанию ведет по принципам конкурентности и открытости. Этот тезис почти единогласно озвучили приморские политологи. По мнению экспертов, кандидат предварительного голосования работает на результат и с первых дней после регистрации взаимодействует с жителям районов, входящих в ее округ.

Первый запущен

Штаб общественной поддержки Розы Чемерис открылся во Владивостоке. Яркая табличка на Бестужева подсказывает жителям Эгершельда и всего города, где их обращения примут и внимательно выслушают. На церемонии открытия Роза Чемерис сразу акцентировала внимание на том, что штаб должен стать местом для работы, общения и дискуссий.

«Я понимаю, что нам всем нужно такое место встреч. Я очень рада, что оно у нас появилось и что сюда не зарастет народная тропа, потому что мы этим подтверждаем серьезность намерений, того, что мы здесь всерьез и надолго», — отметила на открытии Роза Чемерис.

Фото: Алиса Сухарева

По мнению политолога Андрея Кудисова, политик фактически заявила о том, что всю свою кампанию кандидат готова строить на диалоге с людьми. Роза Чемерис максимально уходит от использования административного ресурса, в отличие от конкурентов по округу.

«Я бы сейчас предпочел не называть имен, однако даже просто сопоставление действий конкурента Розы Чемерис позволяет сделать вывод, что оппонент рассчитывает исключительно на административный ресурс и сшивку с местными главами. Такая тактика, на самом деле, играет на руку претендентам на мандат из других партий и снижает перспективы победы партии на округе», — говорит Андрей Кудисов.

Фото: Алиса Сухарева
Фото: Алиса Сухарева

Сама Роза Чемерис, общаясь с волонтерами, подчеркнула, что основа ее работы — это открытость. Сам штаб должен стать местом активной дискуссии и живого диалога с людьми.

«Я приглашаю тех, кто меня поддерживает, прийти в штаб и стать моим доверенным лицом. Мы открыты для работы, для диалога. Убеждена, что штаб должен стать местом встречи для всех неравнодушных людей. Это та общая деятельность, которая усилит нашу работу и повысит прозрачность процесса. Очень важно уважать каждого нашего избирателя, дав ему возможность выбрать самого достойного. И мы готовы стать этим самым достойным кандидатом», — говорит Роза Чемерис.

Выход к людям

Практически на следующий день после открытия штаба участник праймериз отправилась в автопробег. Первый район — Хасанский. Здесь политик встретилась с жителями и узнала проблемы, которые волнуют людей прямо сейчас.

Фото: Алиса Сухарева

«Роза, мне бы краски, чтобы памятник привести в порядок. Совсем обветшал он», — обратился к кандидату на праймериз житель следующего населенного пункта в маршруте автопробега — Славянки.

«Через неделю мы доставим вам 20 литров краски», — ответила Роза Чемерис.

Асфальт до рыбзавода, замена земельного участка, который многодетной семье выдали на непригодном склоне, — вопросы к участнику праймериз носили разноплановый характер.

Молодая команда и стремление сделать предварительное голосование конкурентным, важным для людей и интересным им — об этом говорила политик на встрече с жителями района. Роза Чемерис отметила, что для нее важно, чтобы молодежь не покидала Приморье. А это возможно только в том случае, если будут созданы понятные перспективы: хорошая работа, высокие зарплаты, уверенность в завтрашнем дне. И добиться воплощения в жизнь всех этих запросов от молодежи намерена кандидат на праймериз Роза Чемерис.

«Все, что в моих силах — я готова сделать», — подвела итог встречи в Славянке Роза Чемерис.

Фото: Алиса Сухарева

Экспертное мнение

Открытость кампании — это то, что сейчас необходимо процедуре предварительного голосования. Ориентация на человека и его проблемы вызывает позитивный отклик у людей и повышает актуальность самой процедуры праймериз, уверен политолог Сергей Гребенюк. Предварительное голосование становится конкурентным и позволяет «Единой России» в конечном счете выбрать максимально сильного кандидата на выборах.

«Вспомним, что сейчас есть запрос на открытость и конкурентность предварительного голосования. Кроме того, оно должно быть и максимально прозрачным. Таким образом повышается легитимность процедуры и растет доверие человека к выборам, к каждому голосу, который отдается в процессе праймериз», — говорит эксперт.

Политолог Павел Наливайко расценивает работу кандидата как изначально нацеленную на диалог с избирателями. Эксперт фактически повторил тезис своего коллеги — Андрея Кудисова. То, что политик вышла на прямой диалог с избирателями говорит о том, что кандидат на праймериз чувствует запрос общества и готова с ним работать.

«Основным акцентом в кампании Розы Чемерис стали районы и несправедливое отношение к ним. Что я здесь имею в виду? То, что большинство кандидатов уделяют Владивостоку максимум внимания, обделяя район. Своей же позицией Роза Чемерис легко вырывается в лидеры праймериз в муниципальных образованиях. Кроме того, уже сейчас можно говорить, что политик придерживается ранее обозначенной тактике вести разговор со всеми избирателями», — говорит Павел Наливайко.

Ольга ИЛЬЧЕНКО.

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#Политика#Выборы#Приморье
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