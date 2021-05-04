Красивые и опасные

Майору Бугренкой, в отличие от Авроры Римской, мало приходится общаться с журналистами, она много времени проводит с преступниками. За годы работы она научилась с первого взгляда «вычислять людей» и определять, искренен ли человек, или он что-то скрывает. Это качество, как и множество других, к примеру, смелость, находчивость и доброжелательность, необходимо для работы следователя и вырабатывается с годами рабочей практики.