На благо Находки: «Терминал Астафьева» принял участие в субботнике

"Каждый год мы собираемся в этом микрорайоне, чтобы навести порядок после зимы. Потому что чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон и считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Мы организация сильная, имеем возможности для этого. На моей памяти это уже седьмой год как мы проводим эти мероприятия. Здесь даже успели вырасти елки, который на одном из субботников мы посадили", — сказал исполнительный директор АО "Терминал Астафьева" Александр Ганин.