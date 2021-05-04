Нам и вкусно, и красиво!

Профессии парикмахера, повара, кондитера и технолога общественного питания не нуждаются в агитации — настолько они популярны и уважаемы в народе. Выучиться на парикмахера сегодня можно во многих учебных заведениях — как государственных, так и частных. Даже «непрофильные» колледжи, как, например, энергетический, стали открывать направления парикмахерского искусства. В обзор газеты «Золотой Рог» попали три наиболее авторитетных учебных заведения среднего профессионального образования, расположенные во Владивостоке и ориентированные на сервисные специальности.
Колледж технологии и сервиса
Слово «сервис» в названиях учебных заведений может запутать невнимательного абитуриента: действительно, в одной только столице Приморья целых два колледжа с похожими названиями — Колледж технологии и сервиса и Колледж сервиса и дизайна. В обоих заведениях учат на поваров-кондитеров. Но на этом сходство заканчивается. Отличий же — масса.
Колледж технологий и сервиса расположен на Океанском проспекте в районе остановки «Первая речка». Обучение происходит в трёх корпусах, рассредоточенных в паре кварталов друг от друга. Когда-то колледж назывался профессиональным лицеем № 43, и с самого начала своей истории он был государственным образовательным учреждением краевого подчинения.
Здесь предлагают профессиональные образовательные программы начального, среднего, дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации работников сферы услуг, общественного питания и торговли. В конце октября 2021 года колледж отпразднует 90-летний юбилей. Стоит отметить, что он никогда не назывался «кулинарным техникумом» — хотя не раз менял «имя», начав свой славный путь в 1931 году как Приморская школа торгово-кулинарного ученичества, а затем в 1964 году став торгово-кулинарным училищем. После этого названия колледжа менялись ещё несколько раз.
Рабочие профессии КТиС
Парикмахер
Что умеет выпускник: выполнять стрижки, укладки, причёски, окрашивание, завивку волос, оформление усов, бороды и бакенбардов.
Повар-кондитер
Что умеет выпускник: готовить и оформлять холодные и горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, десерты, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Продвинуться в освоении кулинарного или парикмахерского искусства в КТиС можно и на уровне специальностей среднего звена:
Поварское и кондитерское дело
Квалификация по диплому: специалист по поварскому и кондитерскому делу.
Что умеет выпускник: разрабатывать самостоятельно или адаптировать рецепты полуфабрикатов, холодных и горячих блюд, закусок, десертов, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов, а также управлять деятельностью подчинённого персонала.
Технология парикмахерского искусства
Квалификация по диплому: парикмахер-модельер
Что умеет выпускник: выполнять современные стрижки, причёски и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента, применять в работе современные средства для стрижки, окрашивания и завивки, изготавливать постижерные изделия из натуральных и искусственных волос, создавать имидж клиента на основе анализа его индивидуальных особенностей и потребностей.
Есть в колледже и «молодая» специальность, возникновение которой продиктовано усложняющейся культурой бизнеса:
Операционная деятельность в логистике
Квалификация по диплому: операционный логист.
Что умеет выпускник: планировать и организовывать логистические процессы в организациях различных сфер деятельности; управлять логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, оптимизировать процессы и ресурсы, связанные с материальными и нематериальными потоками.
Профориентационные онлайн-тесты на сайте колледжа помогут каждому абитуриенту определить свои склонности и сделать выбор профессии более осознанным.
Колледж индустрии моды и красоты ВГУЭС
Не всем колледжам ВГУЭС повезло оказаться в центральной части Владивостока, но Колледж индустрии моды и красоты — из таких везунчиков. Появившийся на базе 38-го профтехучилища, где ещё в советские времена готовили парикмахеров и фотографов, учебное заведение расправило крылья и стало одним из ведущих в направлении парикмахерского искусства. На сегодняшний день в направлении фотографии вовсе остаётся единственным.
Здание колледжа на перекрёстке Фокина и Алеутской сейчас законсервировано на реставрацию, а учебный процесс идёт непосредственно в кампусе ВГУЭС на Гоголя: там обосновались фотографы, парикмахеры и портные. Стоит отметить, что каждая из трёх профессий предполагает возможность дальнейшего обучения на более высоких уровнях — среднего специального и высшего образования.
Так, парикмахер может получить ещё и квалификацию технолога, а затем, если есть желание, — поступить на специальность «Имиджмейкерские услуги» и стать дипломированным бакалавром. У портных же есть возможность стать дизайнерами костюма — а это уже бакалавриат.
Помимо вышеописанных специальностей колледж готовит дизайнеров-рекламистов широкого профиля: предполагается, что они умеют буквально всё, начиная с производства фотографий и видеороликов, заканчивая маркетинговым сопровождением продаж своей или чужой рекламной продукции.
Реклама
Квалификация по диплому: специалист по рекламе.
Что умеет выпускник: разрабатывать дизайн рекламной продукции, вести предпечатную подготовку, изготавливать наружную рекламу, выполнять обязанности рекламного агента.
Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС
Дизайн преподают ещё в одном колледже ВГУЭС, расположенном в романтических туманных окраинах Владивостока в районе бухты Тихой на улице Добровольского. КСД ВГУЭС вкупе с собственным общежитием и спорткомплексом представляет собой небольшую модель обособленного университетского кампуса — чужие здесь не ходят. Но студенты, для которых КСД становится своим, получают массу возможностей, в том числе — заявлять о себе на чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Ежегодно, начиная с 2013-го года будущие повара, технологи общественного питания и дизайнеры из КСД ВГУЭС завоёвывают призовые места на таких конкурсах.
Дизайн
Квалификация по диплому: дизайнер
Что умеет выпускник: разрабатывать дизайнерские проекты промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; выполнять их в материале.
Колледж ведёт подготовку по 14 специальностям среднего звена, среди которых, помимо дизайна и поварского дела, можно выделить информационные направления с бюджетными местами.
Сетевое и системное администрирование
Квалификация по диплому: сетевой администратор.
Что умеет выпускник: устанавливать, настраивать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; выполнять мелкий ремонт периферийного оборудования, заменять расходные материалы.
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация по диплому: техник по компьютерным системам.
Что умеет выпускник: проводить техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, проектировать цифровые устройства, устанавливать и настраивать периферийное оборудование.
С недавних пор КСД ВГУЭС ведёт ещё и подготовку тренеров — и по этому направлению здесь также есть 25 бюджетных мест. Более подробно узнать обо всех специальностях колледжа, условиях поступления и обучения можно на сайте КСД ВГУЭС. Колледж принимал участие в недавнем фестивале профориентации «Билет в будущее», где его студенты наглядно показали, чему они успели научиться.
Наталья БАРАНОВА.