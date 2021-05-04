Огнеопасные майские

Сейчас в краевом центре и в большей части Приморья в связи с пожароопасным сезоном сохраняется повышенный риск появления новых возгораний в лесах, на территории дачных кооперативов, на пустошах.
Бизнесменам, дачникам, туристам и остальным жителям края важно помнить, что на территории города, в пригородных лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам или иным постройкам, запрещено:
— разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;
— проведение пожароопасных работ.
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан:
— незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и встретить прибывающие подразделения пожарной охраны;
— по возможности принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.