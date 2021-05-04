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Огнеопасные майские

4 мая 2021, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Власти столицы Дальнего Востока и Приморского края призывают жителей региона соблюдать правила и требования пожарной безопасности.

Сейчас в краевом центре и в большей части Приморья в связи с пожароопасным сезоном сохраняется повышенный риск появления новых возгораний в лесах, на территории дачных кооперативов, на пустошах.

Бизнесменам, дачникам, туристам и остальным жителям края важно помнить, что на территории города, в пригородных лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам или иным постройкам, запрещено:

— разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;

— проведение пожароопасных работ.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан:

— незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и встретить прибывающие подразделения пожарной охраны;

— по возможности принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

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#Новости#Праздник#Безопасность#Пожар#Приморье#Общество
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