Огнеопасные майские

Бизнесменам, дачникам, туристам и остальным жителям края важно помнить, что на территории города, в пригородных лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам или иным постройкам, запрещено: