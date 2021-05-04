Первый победитель конкурса «Узнай свою школу» получил приз

«Раньше я никогда не участвовала в газетных конкурсах, как-то не верилось, что могу выиграть. А тут подумала — попробую! Звонить не стала, написала письмо. И вот — такая удача! Счастливый случай, не иначе. Очень рада, что мне достались билеты на премьеру „Собаки на сене“ — к тому времени я успею поучаствовать ещё и в краевом финале „Учителя года“, и детишек выпустить на каникулы», — рассказала победительница.