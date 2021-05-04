С открытым сердцем

Вместо слов – поддержка делом. Жители Артема смогли убедиться в том, что проект «Открытые сердца», инициированный депутатом Законодательного собрания края Игорем Шауфлером, действительно помогает. На прошлой недели краевой парламентарий вместе со своей командой поздравил врачей скорой помощи с профессиональным праздником и побывал в домах у артемовцев, которым нужна помощь.
Скорая спешит на помощь
Утро 28 апреля для сотрудников станции «Скорой медицинской помощи» в Артеме началось с неожиданного сюрприза – награждения Почетными грамотами Законодательного собрания Приморья. Вручил благодарности за труд депутат краевого парламента Игорь Шауфлер. Депутат отметил, что на сотрудниках скорой помощи лежит серьезная ответственность: экстренная помощь людям, оказавшимся в тяжелом, иногда и жизнеугрожающем положении.
«Ситуация, в которой мы все находимся, показала всему миру, насколько самоотверженными могут быть медицинские работники. В борьбе с коронавирусом они - на передовой. В ваш профессиональный праздник хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы, превозмогая усталость, оказываете помощь жителям города Артёма. Желаю вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде. Недавно мы дали старт нашему социальному проекту «Открытые сердца», призванному помочь людям, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Сейчас мы активно работаем в этом направлении и сегодня поздравляем работников скорой помощи также в рамках этого проекта», - отметил Игорь Шауфлер.
По словам исполняющего обязанности главного врача Скорой медицинской помощи Дмитрия Батоева, артемовская станция сейчас укомплектована врачами не на 100%. Вопрос кадров, молодых кадров, здесь очень актуален. Однако благодаря существующим мерам поддержки, есть надежда решить проблему. Как отметил Дмитрий Батоев, врачам очень важна поддержка со стороны власти.
«В тот момент, когда мы столкнулись с пандемией, люди очень сильно уставали. И именно человеческая поддержка представителя власти, депутатов лично порой помогала больше, чем что-либо другое. Мы очень часто обращались за прошедшее время к Игорю Шауфлеру и всегда получали отклик на наши просьбы и обращения», - отметил Дмитрий Батоев.
Практическая помощь
Уже в конце апреля проект «Открытые сердца» приступил и к практической помощи людям. Игорь Шауфлер вместе с командой побывал в семьях артемовцев, нуждающихся в поддержке.
Как отметил депутат, главная задача проекта «Открытые сердца» - поддержка тех, кто пострадал от пандемии. Речь идет не только о возникших проблемах со здоровьем, но и тяжелом социально-экономическом положении. Среди адресатов проекта – многодетные родители, пенсионеры, инвалиды.
Первыми команду проекта встречали в семье Ротарь, где мать и дочь – инвалиды. Игорь Шауфлер зашел в гости не с пустыми руками. Хорошим подарком в такой ситуации стал продуктовый набор.
«Наш проект «Открытые сердца» направлен не только на тех, кто пострадал от пандемии. Считаем своим долгом помогать и тем людям, для кого вся жизнь является борьбой. Мы готовы помогать и идти навстречу пожеланиям людей», - отметил Игорь Шауфлер.
Второй адрес в поездке Игоря Шауфлера – стандартная пятиэтажка в Артёме. Здесь на 4-ом этаже живет инвалид-колясочник Максим Лесин. В 2008 году молодой человек попал в аварию и оказался в инвалидном кресле. Однако сдаваться Максим не стал. Еще тогда молодой человек обратился к Игорю Шауфлеру с просьбой о помощи – помочь собрать деньги на лечение в Китае. Для Максима приобрели ортезы, а медики из КНР научили ими пользоваться. Сейчас молодой человек может не только передвигаться без посторонней помощи, но и активно занимается спортом. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие – это, практически, основа государства.
«Сколько общаюсь с людьми, вижу, что помощь и поддержка – это национальная черта. И протянутая рука, открытое сердце – это то, что понятно каждому жителю нашей страны. Фактически наш проект – именно об этом», - отметил Игорь Шауфлер.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.