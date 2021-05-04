Штабы Розы Чемерис заработали в Уссурийске и Покровке

«Я приехала в ваш район, чтобы поддержать праймериз, привлечь внимание к ним и чтобы у нас у всех была возможность выбрать сильного и достойного кандидата. Если же говорить о том, что я лично считаю для себя главным и на чем бы делала акцент в работе депутата ГосДумы – это введение преференций для дальневосточников, который бы коснулись неких базовых моментов: высокой зарплаты и пенсии, более длинный отпуск с хорошей дальневосточной доплатой. Я считаю, что дальневосточники – это особая категория людей, которые заслуживают преференций», — сказала Роза Чемерис.