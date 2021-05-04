ЦУР получил свыше 3 тысяч обращений от жители Приморья

Только за прошедший месяц в ЦУР зашло 3 158 обращений. По восьми основным направлениям в ИМ было зафиксировано и обработано 2 343. Все обращения делятся на порядка тридцати тем, из которых восемь основных: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, твердые коммунальные отходы и социальная защита. Также есть обращения, которые попадают в категорию «другое».