Воспитанников детских домов Приморья научили самообороне

«Дети меня заряжают, я получаю колоссальное удовольствие, когда они меня слышат и у них получаются новые приёмы. Перед тренировкой мы беседовали с воспитанниками, они спросили про секреты самбо, я поделился главным — верь в себя, тренируйся, ставь цели и добивайся. Только так, через кровь и пот, поражения и победы, через не хочу и не могу ты можешь прийти к своему результату», — поделился впечатлениями мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка России по самбо, чемпион международного турнира категории «А» по самбо «Мемориал Юрия Потапова» Николай Ковтун.