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Во Владивостоке осудили 7 граждан, похитивших более 8 тысяч кв. м земли

5 мая 2021, 05:57
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Во Владивостоке выявлена и осуждена группа лиц, незаконно оформивших в собственность более 8 000 квадратных метров земельных участков на острове Русском.

Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшим служащим Владивостокского филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Мастер леса Владимир Шкарин, лесник Сергей Небоженко, лесной сторож Николай Коркунов, а также местные жители — Геннадий Батаршев, Ара Тадевосян, Сергей Грищенко и Анатолий Голодных признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств), а также ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и использование поддельных документов). В зависимости от роли каждого в совершении четырех преступлений им были вынесены различные виды наказаний.

Как сообщается, следствием и судом установлено, что с мая 2013 года по октябрь 2015 года Шкарин и Батаршев путем изготовления подложных документов, введения в заблуждение судебных органов и обмана должностных лиц государственных органов, осуществляющих регистрацию и учет недвижимого имущества, похитили на острове Русском (залив Петра Великого в Японском море) 7 земельных участков, из которых 5 находились в ведении военного ведомства и по 1 — в муниципальной и федеральной собственности. Они оформили их на себя, а также на Коркунова, Небоженко, Тадевосяна, Грищенко и Голодных. В результате указанных действий похищено свыше 8 тыс. кв.м земли общей стоимостью более 23 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Шкарину и Батаршеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 3 года, а также штрафа в размере 500 и 300 тыс. рублей соответственно. Этим же решением суда Голодных, Коркунову, Грищенко, Тадевосяну и Небоженко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому, а также штрафа в размере 200, 200, 200, 200 и 150 тыс. рублей соответственно.

Согласно решению суда рассмотрение гражданских исков о возврате законным владельцам похищенных земельных участков состоится в порядке гражданского судопроизводства.

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