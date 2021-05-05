Во Владивостоке осудили 7 граждан, похитивших более 8 тысяч кв. м земли

Как сообщается, следствием и судом установлено, что с мая 2013 года по октябрь 2015 года Шкарин и Батаршев путем изготовления подложных документов, введения в заблуждение судебных органов и обмана должностных лиц государственных органов, осуществляющих регистрацию и учет недвижимого имущества, похитили на острове Русском (залив Петра Великого в Японском море) 7 земельных участков, из которых 5 находились в ведении военного ведомства и по 1 — в муниципальной и федеральной собственности. Они оформили их на себя, а также на Коркунова, Небоженко, Тадевосяна, Грищенко и Голодных. В результате указанных действий похищено свыше 8 тыс. кв.м земли общей стоимостью более 23 млн рублей.