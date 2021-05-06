Гидравлические испытания и новые трубы: как прошел 2020/2021 отопительный сезон во Владивостоке

«У нас сейчас имеется порядка 10 генераторов, которые сегодня находятся во ВПЭС. Решением главы города Олега Гуменюка было выделено 18 млн рублей на покупку еще трех генераторов: 800Вт, 400Вт, 1,3Вт. Сейчас проходят конкурсные процедуры по приобретению генераторов. Хотим взять мобильные, чтобы их можно было передвигать в разные районы. А самый мощный, который 800Вт мы собираемся переместить на остров Попов. Там сейчас есть два генератора, но срок службы их подходит к концу», - заявил Фищук.