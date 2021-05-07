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Коллектив предприятия «Далькомхолод» поздравил ветеранов с Днем Победы

7 мая 2021, 06:03
Фото: АО Далькомхолод
Важная и приоритетная для сотрудников традиция: накануне Дня Победы сотрудники АО «Далькомхолод» поздравили тех, кто прошел войну и трудился на благо страны в ее самые трудные годы.

От лица предприятия ветеранов поздравил Денис Остряков, внучатый племянник Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Алексеевича Острякова.

«Сегодня значимое событие для нашего предприятия. Ежегодно, накануне праздника Дня Победы мы навещаем бывших сотрудников, кто много лет отдал работе в порту. Поблагодарить за их самоотверженный труд, за то, что они сделали для нас, за то, что наши дети могут спокойно радоваться жизни. Поблагодарить за их подвиг и вклад в историю нашей страны, оказать материальную помощь», — рассказал заместитель директора по производству АО «Далькомхолод» Денис Остряков.

Одной из первых с праздником поздравили Дарью Евменовну Мигай, награжденную медалью «Труженик тыла». Свой трудовой путь она начала в 13 лет, когда переехала во Владивосток из Кировки перед началом войны.

«Нас тогда никто не спрашивал, не освобождал от работы, хочешь, не хочешь. Просто: надо за себя и за того парня. Пришла в порт, где работала с ленд-лизовскими грузами, потом — обучилась на бухгалтера и проработала здесь до выхода на пенсию. Сейчас мне больше всего радостно, что про нас помнят и навещают», — рассказала Дарья Мигай.

Борисенко Любовь Ивановна, сорок лет проработавшая на предприятии, в день поздравления приболела, поэтому подарки передали её сыну.

«Мама сорок лет работала товароведом на предприятии и помнит о ежегодном поздравлении, ждет его и очень рада, что их не забывают. В войну она прожила под оккупацией, до сих пор вспоминает, как детьми пытались помогать партизанам: перерезали телефонные провода. После освобождения Запорожья, пошла работать санитаркой в госпиталь. А после войны дядя привез её на остров Русский», — рассказал Александр Борисенко.

Сотрудники «Далькомхолода» уверены, сейчас главное помнить подвиг и вклад в историю нашей страны оставшихся ветеранов. И что такие поздравления бывших портовиков продолжатся еще много лет.

#Новости#Бизнес
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