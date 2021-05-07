Коллектив предприятия «Далькомхолод» поздравил ветеранов с Днем Победы

«Нас тогда никто не спрашивал, не освобождал от работы, хочешь, не хочешь. Просто: надо за себя и за того парня. Пришла в порт, где работала с ленд-лизовскими грузами, потом — обучилась на бухгалтера и проработала здесь до выхода на пенсию. Сейчас мне больше всего радостно, что про нас помнят и навещают», — рассказала Дарья Мигай.