Роза Чемерис открыла предвыборный штаб в Надеждинском районе Приморья

Во время поездки, Роза Чемерис посетила Вольно-Надеждинское и Раздольное — участнику праймериз важно было узнать, что волнует и беспокоит людей на расстоянии от дальневосточной столицы.
«Знаете, что актуально для нашего района? Это проблемы с электричеством! Оно у нас зачастую падает до очень низких показателей. Так, что практически отсутствует в домах. А еще нам необходима новая школа. Уже шестой глава обещает построить и ничего, ситуация не решается!», — рассказали жители Вольно-Надеждинского.
Чемерис согласилась, что приведённые проблемы актуальны и о них необходимо говорить. Участник отметила, что работать над решением указанных вопросов должны конкретные люди: глава муниципалитета, окружной депутат Законодательного собрания.
«Давайте мы составим коллективное обращение и передадим его в работу? Я вообще считаю, что нас всех волнуют вполне понятные вещи: нам хочется достойных зарплат, хочется, чтобы дети ходили в хорошие школы, детские сады — это все крайне понятные вещи. А еще, я убеждена, крупные корпорации должны вкладывать средства в развитие того района, на территории которого создается то или иное предприятие», — отметила Роза Чемерис.
Вторая острая проблема Вольно-Надеждинского — активная застройка посёлка. По словам граждан, с одной стороны — это хорошо, так как посёлок развивается, но с другой — застройка уничтожает личные хозяйства и места для выпаса домашнего скота — из-за этого, по мнению жителей, посёлок утратил статус лидера в сельскохозяйственной отрасли Приморья.
«У нас колхозы и совхозы были — миллионники! Мы поставляли продукцию не только в наши магазины. А теперь что? Ничего не осталось», — пожаловались люди.
Участник праймериз отметила, что несмотря ни на что, развитие района и региона должно учитывать интересы жителей.
«В ситуации, о которой вы говорили, мне кажется, можно было бы составить некий план застройки, так чтобы и поселок рос, но при этом оставались и пастбища, и иные вещи, которые важны для людей», — сказала Чемерис.
После Вольно-Надеждинского Роза отправилась в посёлок Раздольное — здесь одной из главных проблем для людей стала транспортная доступность. Дело в том, что владельцы автобусов, которые работают на маршруте Вольно-Надеждинское — Раздольное, самостоятельно и произвольно устанавливают график движения.
«Конечно, можно понять их тоже — невыгодно отправлять полупустую маршрутку. Но для нас — это большая проблема. Утром уехать в Вольно-Надеждинское можно вполне комфортно, а вот вернуться домой бывает крайне сложно. Нет четкого времени, когда автобус должен отправляться. Бывает, что сядешь в маршрутку и часами ждешь, пока все места будут заняты», — поделилась Татьяна Горяева.
Политик выслушала все обращения и жалобы граждан, после чего отметила, что есть вопросы, которые можно решить на региональном уровне, но для решения других может потребоваться федеральная поддержка.
«Очень важно, чтобы политики на местах слышали людей и работали вместе с ними. Есть ситуации, когда общественный запрос крайне велик, а найти решение можно и на местном уровне. Главное, чтобы была политическая воля. К сожалению, далеко не все готовы включаться в процесс, взаимодействовать и совместно работать. Моя задача — вернуть людям уверенность в том, что власть их слышит», — заявила Роза Чемерис.
Все обращения граждан были записаны, собраны контакты жителей для обратной связи. Политик пообещала уде в ближайшее время сообщить людям, какие конкретные шаги предприняты для решения проблем и улучшения жизни.
Главной целью поездки в Надеждинский район стало открытие штаба Розы Чемерис в Вольно-Надеждинском — штаб открыт по адресу: улица Пушкинская, 32а, 2 этаж, кабинет № 4б.
По словам участника праймериз, штаб общественной поддержки должен стать местом притяжения всех активных и неравнодушных жителей района, которые хотят и готовы делать жизнь для себя и граждан лучше.
«Политика — это не дело одного человека. Решить проблемы можно только сообща и от жителей нужны не только сообщения о проблемах. Мы должны работать вместе и только таким образом мы сможем сделать наш край таким, каким мы его хотим видеть. Я готова вернуть в политику человека, а саму политику — людям», — отметила Роза Чемерис.
Стоит отметить, что уже несколько дней кандидат вместе с командой посещает муниципалитеты Приморья, которые входят в 62-й одномандатный избирательный округ Государственной Думы.
Роза Чемерис уже побывала в Артёме, Уссурийске, Славянке, Барабаше и Покровке.
Политик рассказала, что все проблемы, озвученные людьми во время встреч, взяты в работу — уже в ближайшее время Роза Чемерис отчитается перед гражданами о том, что удалось сделать в решении указанных вопросов.