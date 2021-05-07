Роза Чемерис открыла предвыборный штаб в Надеждинском районе Приморья

«Очень важно, чтобы политики на местах слышали людей и работали вместе с ними. Есть ситуации, когда общественный запрос крайне велик, а найти решение можно и на местном уровне. Главное, чтобы была политическая воля. К сожалению, далеко не все готовы включаться в процесс, взаимодействовать и совместно работать. Моя задача — вернуть людям уверенность в том, что власть их слышит», — заявила Роза Чемерис.