Ясин: не всегда президент принимает решения, которые для людей кажутся верными

«Вообще не понимаю, как можно по телефону такой вопрос обсуждать, но тем не менее. У нас есть открытый план работы города на праздники, в котором обозначены места проведения мероприятий. Что значит, что я там делал? Не понимаю вопроса. Я вообще общался там со всеми, кто меня знает, кого я знаю. При чем здесь Ясин, я не до конца понимаю. И вообще, при чем здесь в принципе Ясин? Данное мероприятие проводила администрация города. Управление культуры и административно-территориальное управление в соответстствии с планом. При чем здесь Ясин? К этому мероприятию не имеет отношение ни один кандидат», - ответил Лопатин журналисту.