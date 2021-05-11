Дмитрий Лёгкий: «Мандат даёт реальные инструменты для решения проблем жителей»

В интервью «Золотому Рогу» он рассказал, почему его до сих пор считают депутатом, каково это — топить снег и актуальны ли стереотипы о «чуркинских пацанах».
— Дмитрий Васильевич, вы выдвинулись на праймериз по 1-му округу — это знакомый вам по работе в Думе Владивостока Первомайский район. Расскажите, продолжаете ли вы помогать жителям этой территории после того, как сдали депутатский мандат?
— Первомайский район знаком мне не только по работе в Думе города. Я там живу, работаю. Так что о проблемах местных жителей знаю далеко не понаслышке. Я неравнодушный человек. И с прекращением своих депутатских полномочий не перестал помогать жителям Чуркина. Многие из тех, кто обращается ко мне, даже не знают, что я больше не являюсь депутатом.
И в ЗС ПК решил баллотироваться, потому что мандат даёт реальные инструменты для решения проблем жителей. В статусе рядового гражданина нельзя разобраться со всеми имеющимися вопросами.
Я работаю в рыбном порту. После «ледяного шторма» мы помогали убирать близлежащие улицы, выделили для этого технику и людей. Также работники порта спилили и вывезли ветки, которые мешали местным жителям, очистили тротуары от льда и посыпали их противоскользящим отсевом.
Пару лет назад ко мне обратилось руководство роддома № 3 в районе Чайки. Тогда случился сильный снегопад, и кареты «Скорой помощи» с роженицами не могли проехать к зданию роддома. Я договорился, чтобы порт безвозмездно предоставил технику, которая и расчистила проезд. В итоге уже несколько лет подряд каждый снегопад мы направляем технику в «тройку», чтобы убрать лишний снег с дорог.
— В Думе Владивостока вы активно взаимодействовали с ветеранскими организациями. Продолжаете ли сейчас работать с ними?
— Конечно, продолжаю. Один раз погрузившись в эту работу, пообщавшись с этими людьми, вряд ли сможешь однажды их оставить. К сожалению, с каждым годом с нами всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Прошлый год забрал у нас многих из них, да и время всё же берёт своё.
Но не стоит забывать, что у нас есть и другие герои — участники военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии и др. Они так же выполняли свой долг и защищали Родину на дальних рубежах, имеют немало боевых орденов и других наград, совершали те же подвиги, что и наши деды и бабушки. И они достойны не меньших почестей, они тоже герои.
— Вернёмся к ситуации в Первомайском районе. Местные жители сильнее многих других горожан пострадали от последствий «ледяного шторма» в ноябре прошлого года. Сейчас Приморские электрические сети прокладывают там резервную кабельную линию — подземную ЛЭП. Как считаете, достаточно ли этих мер, чтобы избежать подобных массовых отключений электричества в будущем?
— Провести несколько дней без электричества и воды было действительно непросто. Я и сам остался без света, вместе с остальными соседями выходил на улицу, копал снег, чтобы была хоть какая-то вода, в квартире жгли свечи.
Думаю, губернатор и его команда делают всё возможное, чтобы обезопасить жителей Чуркина и избежать подобного «блэкаута» в будущем. Так, в городе увеличили запас дизельных электрогенераторов. Я и сам обращался к властям, чтобы убедиться, что все необходимые меры приняты.
— Для жителей Чуркина, как и для остальных горожан, актуальна проблема точечной застройки. Как вы считаете, предприниматели действительно могут и дальше строить высотки в жилых районах, или же им следует развивать комплексную застройку за городом?
— Конечно, я против точечной застройки. Я, как и каждый житель Владивостока, хочу чтобы город оставался красивым и комфортным, чтобы в нём хотелось жить.
Сейчас у нас чаще всего застройщики буквально впихивают новостройки между уже существующими жилыми домами. Часто на тех местах, где теперь стоит очередная высотка, раньше была детская площадка или небольшой скверик, где могли провести время пенсионеры, мамы с детьми. Я считаю, что город необходимо застраивать микрорайонами там, где для этого есть необходимые площади и инфраструктура. Также застройщик должен брать на себя возведение детских садов, школ, парковок и всего остального, без чего невозможна нормальная жизнь любой семьи. Следом подтянется и бизнес с торговыми центрами, магазинами и всем остальным.
Кроме того, важно сохранить исторический облик города и не допустить разрушения старинных построек. Всё же это наша память. К тому же, старинные здания интересны туристам, во Владивосток стоит ехать не только за морепродуктами.
В городе не хватает облагороженных городских пространств, парков, скверов, мест, куда можно было бы поехать с детьми, провести время, прогуляться. Жителям Чуркина удобно ездить на набережную ДВФУ, но таких мест в городе должно быть намного больше.
— И немного философский вопрос. Принято считать, что Чуркин — опасный район и вечером в одиночку там лучше не ходить. Действительно ли это так?
— После того, как возвели мосты, Чуркин очень сильно преобразился. Появился центр культуры — Театр оперы и балета, построены новые дороги, многие дома привели в порядок — подкрасили, реконструировали. Соответственно и люди стали чувствовать себя по-другому. После того, как у нас начали работать ТЦ «Черёмушки», «Калина Молл», к нам стали приезжать практически со всего города: кто-то в кино (кстати, именно в нашем районе работает единственный в Приморье кинотеатр премиального формата IMAX Sapphire), кто-то — за покупками.
Единственное, чего нам не хватает, так это бассейна. Недавно я рассказал об этом губернатору, он держит этот вопрос на контроле. Вполне возможно, удастся добиться финансирования по федеральным программам.
Напомним, проголосовать за кандидата на предварительном голосовании можно будет с 24 по 30 мая онлайн, верифицировавшись на портале Государственных услуг.
Анна САТИМОВА.