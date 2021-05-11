Гаражная амнистия для россиян

Многие владельцы гаражей могут сказать — двадцать, а то и тридцать-сорок лет земля не была оформлена и все было хорошо. Зачем делать это именно сейчас? На этот вопрос все юристы, знакомые с земельным кодексом, отвечают одинаково: если ваш гараж стоит на ничейной земле, то можно в один прекрасный день проснуться и обнаружить счета за аренду или не обнаружить своего гаража. Главная функция закона — защита владельцев гаражей от посягательств строителей. Законный гараж на законной земле — таким должен быть конечный итог реформы.