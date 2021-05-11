Платные парковки во Владивостоке и в мире

Стоит отметить, что самая дешёвая парковка в Индии — около 100 рублей в сутки. А вот в Австралии не найти парковки дешевле 500 рублей в час. Кроме того, во многих странах Европы запрещено оставлять автомобили более чем на два часа. Где и как именно работают парковочные ограничения — расскажем подробнее.