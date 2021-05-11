Политическая кухня Приморья: Кто есть кто

Всего пара недель осталась до предварительного голосования «Единой России». А это значит, что ключевые игроки уже вышли на арену и приступили к реализации своих предвыборных кампаний. «Золотой Рог» проанализировал действия наиболее заметных кандидатов и оценил их шансы на победу.
Среди претендентов на мандаты депутатов Государственной Думы стоит выделить Розу Чемерис и Александра Щербакова (62-й округ), Владимира Новикова (63-й округ), Викторию Николаеву (64-й округ) и Виктора Пинского (список). Собственно, тут без новых имён — на поле уже давно известные игроки.
Начнём с Розы Чемерис. Попасть в приморскую политику она начала пытаться ещё в 2012 году. Тогда она выдвинулась от партии «Союз женщин России» в Думу Владивостока, набрав в итоге четыре процента. Мандат Чемерис не получила, но заявить о себе как о молодом и амбициозном политике смогла.
С тех пор почти ни один электоральный цикл не обходится без участия Розы Басировны. В 2016-м году, на выборах в Госдуму, она руководила предвыборным штабом своей матери. В 2017-м прошла в Думу Владивостока по спискам «Единой России». В 2018-м боролась за кресло губернатора края.
И пусть не все из предыдущих кампаний оказались удачными, они позволили Чемерис завоевать доверие как среди потенциальных избирателей, так и в кругу региональных элит. По мнению политолога Андрея Кудисова, принимая участие в кампаниях различного уровня, Роза Чемерис смогла продемонстрировать свою состоятельность как политика, а также доказала наличие ресурсов, которые позволят ей принять участие в масштабной кампании в Госдуму.
Закономерно, что предвыборная кампания Чемерис уже претендует на звание одной из самых ярких в истории приморской политики. Эксперты отмечают, что кандидат выстроила свою кампанию по американской модели: поездки по районам на брендированном автобусе, значки с логотипами. Да и по имиджу она ближе к Джеки Кеннеди, чем к Нине Хрущёвой.
«Кандидат делает ставку на общение с людьми, на позитивные эмоции. Это то, чего не хватало приморской политике последнее время. На кандидата работают ее харизматичность, уверенность и способность находить контакт с аудиторией. Это, несомненно, плюс для политика. Кроме того, избиратели ценят смелость кандидата, которая уже не раз демонстрировала свою готовность идти против общего мнения и защищать тех людей, кого она считает достойными. Из недавних примеров — ее позиция в отношении информационной атаки на губернатора края», — сказал политолог Павел Наливайко.
Ближайший соперник Чемерис — депутат Законодательного Собрания Приморья Александр Щербаков. Он впервые появился в политике региона в 2016-м году, приняв участие в выборах в Государственную Думу и Заксобрание.
Политолог Андрей Кудисов вспоминает, что в тот год его кампания казалась откровенно любительской. На улицах Владивостока развесили огромные баннеры с его фотографиями (очевидно — не дешёвые), при этом содержательного наполнения у его действий практически не было: не было понятно, кто такой Александр Щербаков, какая у него политическая программа.
Неудивительно, что в тот год Щербаков проиграл. Но уже через год, в 2017, ему-таки удалось попасть в Думу Владивостока, избравшись от Первомайского района. Но, очевидно, на муниципальном уровне Щербакову было тесновато и он не оставлял более масштабных амбиций.
В 2018 году он участвует в довыборах в Заксобрание от Фрунзенского района Владивостока и Хасанского района и побеждает, буквально вырвав победу у коммунистки Надежды Телелюевой — разница между оппонентами составила около двухсот голосов.
О стремлении Щербакова попасть в Госдуму стало известно задолго до начала подготовки к праймериз. Это можно было понять и по действиям самого кандидата. Последние полгода он активно мелькает в новостях, одно время даже отправлялся в рейды с мэром Владивостока Олегом Гуменюком.
При этом Щербаков не забыл подстелить соломку, подав заявку на праймериз по 7-му округу, границы которого практически совпадают с его нынешним.
По словам Андрея Кудисова, как-либо охарактеризовать кампанию Щербакова достаточно сложно.
«Александр Щербаков, судя по всему, предпочёл действовать более традиционными для российской политики методами. Он пытается достигнуть определённых договорённостей с главами муниципалитетов, в большей степени полагается на административный ресурс. Такая стратегия могла бы оказаться эффективной, если бы у Щербакова не было сильного конкурента — Розы Чемерис, которая сделала ставку на общение с избирателями и решение проблем территории», — отметил Андрей Кудисов.
Главным претендентом на 63-й, артёмовский, округ стал Владимир Новиков, действующий депутат Госдумы от этой территории. По мнению экспертов, для него эта кампания станет сравнительно беспроблемной: других ярких кандидатов, как среди единороссов, так и среди оппозиционеров, практически нет, к тому же Новикову удалось сохранить авторитет в кругу избирателей и региональных элит. Для сравнения, его преемнику, Александру Авдееву, не удалось ни первого, ни второго.
«Новикова, пожалуй, можно назвать одним из самых деятельных депутатов, региональные недели он неизменно проводит во встречах с населением, хотя его внимание нацелено в основном на Артём и районы края, входящие в округ. Если он будет баллотироваться в новый состав ГД, то вряд ли кто-то сможет составить ему конкуренцию в округе, я бы оценил его „избираемость“ как очень высокую», — сказал политолог Вячеслав Беляков.
В своей кампании Новиков, вероятно, будет полагаться на старшее поколение. Он курирует создание в Приморье центров «серебряного волонтёрства», активно поддерживает пенсионеров и ветеранов. Его помощница Наталья Кокорева руководит центром социального обслуживания «Родные люди», который также занимается помощью пожилым.
На 64-м, арсеньевском, округе — тоже без особой интриги. Скорее всего, интересы этой территории в Госдуме продолжит представлять Виктория Николаева.
При этом 64-й округ сложно назвать простым. В него входит и неспокойная Находка, и труднодоступный Красноармейский район — в работе с жителями этих территорий необходимо использовать самые разные инструменты. И если, например, для находкинцев ещё будут актуальны социальные сети и новые медиа, то в селе Красный Яр современные технологии точно оценить не смогут. По мнению политолога Андрея Кудисова, для уверенной победы Николаевой следует сделать ставку на личный контакт с избирателями: работа на приморских северах — это как раз тот случай, когда иного выбора, кроме как лично обойти каждый двор, попросту нет.
Но Николаева, судя по всему, решила не оставлять без внимания и уже привычные методы. Например, в СМИ уже можно найти новости о том, как Виктория Викторовна раздаёт жителям округа путёвки в санаторий «Амурский залив».
По списку «Единой России» в Госдуму, скорее всего, пройдёт Виктор Пинский. За долгие годы Пинский сумел не растерять позиций в партии, сохранить отношения с приморскими профсоюзами и, что немаловажно, не уйти в опалу со стороны краевых властей.
«Это опытный депутат, который большую часть своей профессиональной карьеры в той или иной степени связан как с „Единой Россией“, так и с законотворческой деятельностью. Кроме того, Пинский достаточно эффективен в ГосДуме, он активно участвует в работе своего комитета. Нельзя сказать, что все пять лет депутат ничего не делал. Пинский занимается в Госдуме широким спектром проектов, связанных не только с Приморьем. Его аппаратный вес может позволить ему войти в списки партии и быть избранным, тем более, что поддержка профсоюзов для партии всегда не лишняя», — сказал политолог Вячеслав Беляков.
Ключевая опора для Пинского — это, конечно же, приморская федерация профсоюзов, которую сейчас возглавляет депутат Думы Владивостока Владимир Исаков. Отсюда же и его главные тезисы: защита прав трудовых коллективов и развитие профсоюзных ячеек.
Предварительное голосование состоится уже 24–30 мая. Причём пройдет оно в электронном виде, так что кандидатам стоит донести до своих избирателей и тонкости этой процедуры. Несмотря на отсутствие интриги на некоторых округах, праймериз всё равно остаётся достаточно интересным процессом. Хотя бы потому, что вносит разнообразие в политическую жизнь Приморья.
Анна САТИМОВА.