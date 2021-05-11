Политическая кухня Приморья: Кто есть кто

При этом 64-й округ сложно назвать простым. В него входит и неспокойная Находка, и труднодоступный Красноармейский район — в работе с жителями этих территорий необходимо использовать самые разные инструменты. И если, например, для находкинцев ещё будут актуальны социальные сети и новые медиа, то в селе Красный Яр современные технологии точно оценить не смогут. По мнению политолога Андрея Кудисова, для уверенной победы Николаевой следует сделать ставку на личный контакт с избирателями: работа на приморских северах — это как раз тот случай, когда иного выбора, кроме как лично обойти каждый двор, попросту нет.