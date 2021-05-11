Приморских студентов обвиняют в даче взяток

Как выяснило следствие, в ноябре 2016 года и в феврале 2018 года студенты заочного отделения Дальневосточного мореходного училища, не имея возможности присутствовать на промежуточной аттестации по своей специальности, дали взятки в сумме 31 тысяч рублей за внесение в экзаменационные ведомости заведомо ложных сведений о положительной сдаче экзаменов, зачетов и контрольных работ.