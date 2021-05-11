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Приморских студентов обвиняют в даче взяток

11 мая 2021, 00:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обвиняемые написали явки с повинной
Двое жителей Владивостока и Находки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Прокуратура города Находки утвердила обвинительные заключения по этим уголовным делам, сообщает ведомство.

Как выяснило следствие, в ноябре 2016 года и в феврале 2018 года студенты заочного отделения Дальневосточного мореходного училища, не имея возможности присутствовать на промежуточной аттестации по своей специальности, дали взятки в сумме 31 тысяч рублей за внесение в экзаменационные ведомости заведомо ложных сведений о положительной сдаче экзаменов, зачетов и контрольных работ.

«Обвиняемые написали явки с повинной, вину в совершенном преступлении признали в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовные дела направлены в Находкинский городской суд.

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