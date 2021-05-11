Приморский край попал в «зеленую» зону

На заседании итоговой коллегии глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что 15 субъектов страны срывают сроки объявления конкурсных процедур в рамках реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщается на сайте министерства.
«У нас есть регионы, которые до сих пор не объявили конкурсы, а должны были объявить до 1 апреля. Мы продлили срок до 15 мая. Если конкурсы по нацпроекту не будут объявлены, мы будем вынуждены принять административные меры», — сказал Сергей Кравцов.
Так, по словам министра, в числе регионов «красной» зоны отмечены Астраханская область, Республика Дагестан, Тверская область, Алтайский край, Курганская, Костромская, Новосибирская, Воронежская области, Удмуртская Республика, Еврейская автономная область, Севастополь, Чувашская Республика, Рязанская область, Ленинградская область, Республика Коми.
Глава министерства также назвал регионы «зелёной» зоны, где на 90–100% выполнены необходимые работы. Приморский край вошел в число 14 таких субъектов наряду с Тамбовской областью, Республикой Северная Осетия — Алания, Мурманской областью, Чеченской Республикой, Псковской областью, Республикой Саха (Якутия), Волгоградской, Самарской, Тюменской, Свердловской областями, Ненецким автономным округом, Республикой Ингушетия, а также Ставропольским краем.