Приморский край попал в «зеленую» зону

«У нас есть регионы, которые до сих пор не объявили конкурсы, а должны были объявить до 1 апреля. Мы продлили срок до 15 мая. Если конкурсы по нацпроекту не будут объявлены, мы будем вынуждены принять административные меры», — сказал Сергей Кравцов.