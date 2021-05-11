В День Победы на АЗС ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек

— Розничная сеть ННК на Дальнем Востоке насчитывает около 300 автозаправочных станций. 9 Мая — священный и всенародный праздник, ежегодно в этот день мы поздравляем ветеранов и автовладельцев. Для нас особенно важно чувствовать сопричастность к событиям военных лет. На предприятиях ННК чтут память о героях-нефтяниках, ценой неимоверных усилий и потерь защитивших свою страну, — отмечают в ННК.