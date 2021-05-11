zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В День Победы на АЗС ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек

11 мая 2021, 11:46
Фото: предоставлено Группой ННК
На АЗС ННК День Победы отметили раздачей георгиевских ленточек. Это уже традиционная акция, которую компания готовит к государственному празднику. Кроме того, к Девятому Мая на мониторах заправок транслировалось музыкальное видеопоздравление.

Акция началась 8 мая и продлилась до 10 мая. На мониторах на АЗС шла трансляция пронзительных фотоматериалов, отражающих трудовой и ратный подвиг советского народа, звучали песни военных лет — особая атмосфера царила на автозаправочных станциях ННК, и автомобилисты с радостью присоединялись к всеобщему празднику.

— Розничная сеть ННК на Дальнем Востоке насчитывает около 300 автозаправочных станций. 9 Мая — священный и всенародный праздник, ежегодно в этот день мы поздравляем ветеранов и автовладельцев. Для нас особенно важно чувствовать сопричастность к событиям военных лет. На предприятиях ННК чтут память о героях-нефтяниках, ценой неимоверных усилий и потерь защитивших свою страну, — отмечают в ННК.

Акция ко Дню Победы всегда находит живой отклик среди автолюбителей. И в текущем году приятно видеть, что клиенты ННК единодушны в выражении уважения к ветеранам и благодарности людям, ковавшим победу в тылу, в стремлении отдать дань памяти павшим на поле боя, тем, кто жизнью заплатил за нашу свободу.

— Каждый год к празднику получаю в подарок георгиевскую ленту на своей АЗС, а сегодня была приятно удивлена, когда увидела такой красивый видеоконцерт от компании. Слезы наворачиваются. Спасибо! — поделилась Марина, клиентка АЗС ННК.

Масштабная акция «Георгиевская лента», преодолев границы России, распространилась на десятки стран во всем мире, став поистине международной. По сложившейся традиции Группа ННК ежегодно участвует в акции. На АЗС сети в Дальневосточном регионе «расцветают» георгиевские ленты — один из главных символов нашей победы, памяти и благодарности за мирную жизнь.

Материалы по теме
Коллектив ННК принял участие в инициированном Олегом Кожемяко субботникеКофе, автомобиль, ННК: на АЗС клиенты смогут сварить себе чашечку бодрящего напиткаНа страже экологии: сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в субботнике во Владивостоке
#Новости#Топливо#Группа ННК#Приморский край#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56