Во Владивостоке отключают отопление

«Муниципальное предприятие „ВПЭС“ совместно с управляющими компаниями и ТСЖ приступили к отключению отопительной системы в жилых домах и административных зданиях. Необходимо от трех до пяти дней, чтобы полностью завершить этот процесс», — рассказали сотрудники ВПЭС.