Во Владивостоке отключают отопление

«Муниципальное предприятие „ВПЭС“ совместно с управляющими компаниями и ТСЖ приступили к отключению отопительной системы в жилых домах и административных зданиях. Необходимо от трех до пяти дней, чтобы полностью завершить этот процесс», — рассказали сотрудники ВПЭС.
Замглавы администрации Владивостока Тарас Фищук отметил, что отопительный сезон 2020-2021 прошёл в штатном режиме: все необходимые мероприятия были проведены вовремя, топливо на котельные поступало без перебоев, школы, больницы, дома культуры и прочие учреждения были в полном объёме обеспечены теплом.
В данный момент коммунальные службы уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Во время этого периода «ВПЭС» планирует заменить 3,7 километра теплосетей по 17 адресам.
С 17 мая во Владивостоке начнётся первый этап гидравлических испытаний и плановые отключения горячей воды. Возникающие порывы будут устранять 12 мобильных бригад ВПЭС.
График гидравлических испытаний:
С 17 по 24 мая — ТЭЦ Восточная;
С 17 по 28 мая — ТЭЦ-2, Фадеевская теплотрасса;
С 31 мая по 11 июня — Голдобинская тепловая сеть;
С 21 по 28 июня — ТЭЦ Северная.