Во Владивостоке состоялся массовый заплыв в честь Дня Победы

В Акватории Амурского залива во Владивостоке прошел массовый заплыв на дистанциях 100 и 500 метров, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный Спортивным комитетом Тихоокеанского флота, администрацией города и Федерацией подводного спорта Приморского края.
Заплыв проводится в столице Дальнего Востока уже шестой год подряд. В нем приняли участие 50 спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота. На дистанции 500 метров победу одержал старший лейтенант ТОФ Андрей Обедин, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Восточного-военного округа.
По итогам соревнований состоялось награждение медалями.