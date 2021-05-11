«Волонтёры Победы» берегут память воинов

Анастасия Корда рассказала и ещё об одной долгосрочной акции, которая направлена на помощь ветеранам – это «Красная гвоздика», у которой также есть сайт с подробными разъяснениями. Суть проекта в том, что каждый желающий может сделать благотворительный взнос в пользу ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны, приобретя виртуальную «гвоздику». Все собранные таким образом средства пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Эта акция продлится до 22 июня – даты начала Великой Отечественной войны, которая в России отмечается как День памяти и скорби. Этот год станет юбилейным: война началась 80 лет назад и шла долгих четыре года.